Місія ЄС посилила патрулювання на кордоні Вірменії та Азербайджану

Місія ЄС у Вірменії (EUMA) посилила свої патрулі на вірменсько-азербайджанському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні місії 21 вересня вранці у Twitter, пише "Європейська правда".

"EUMA посилила патрулювання на вірменсько-азербайджанському кордоні та лінії зіткнення, в тому числі поблизу села Сотк, щоб повідомляти про будь-який розвиток подій у військовій та безпековій сферах на місцях", – сказано у повідомленні.

🇪🇺#EUMA reinforced patrols at the 🇦🇲Armenian-🇦🇿Azerbaijani border areas & line of confrontation, also near #Sotk village, to report on any military & security developments on the ground



🛡️We reiterate our commitment to the mandate and to contributing to stabilising the situation pic.twitter.com/NsWxDNxfhm