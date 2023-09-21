Місія ЄС посилила патрулювання на кордоні Вірменії та Азербайджану

Місія ЄС у Вірменії (EUMA) посилила свої патрулі на вірменсько-азербайджанському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні місії 21 вересня вранці у Twitter, пише "Європейська правда".

"EUMA посилила патрулювання на вірменсько-азербайджанському кордоні та лінії зіткнення, в тому числі поблизу села Сотк, щоб повідомляти про будь-який розвиток подій у військовій та безпековій сферах на місцях", – сказано у повідомленні.

🇪🇺#EUMA reinforced patrols at the 🇦🇲Armenian-🇦🇿Azerbaijani border areas & line of confrontation, also near #Sotk village, to report on any military & security developments on the ground



🛡️We reiterate our commitment to the mandate and to contributing to stabilising the situation pic.twitter.com/NsWxDNxfhm — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) September 21, 2023



ЄС заснував цивільну місію у Вірменії в рамках Спільної політики безпеки і оборони у січні цього року.

Ситуація у невизнаному Нагірному Карабаху загострилась 19 вересня, коли Азербайджан заявив, що починає "антитерористичні заходи" у регіоні.

Опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Це відбулось після того, як місцева карабаська влада заявила, що приймає умови Баку для припинення вогню.

21 вересня між представниками Азербайджану та Нагірного Карабаху відбуваються переговори для врегулювання ситуації.

Напередодні у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.