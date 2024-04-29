Зеленський: Ми працюємо над отриманням додаткових систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у питанні ракет-перехоплювачів до вже наявних систем ППО "очікується позитив", а щодо отримання додаткових систем Patriot Україна продовжує роботу із союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Зеленський зазначив, що у питанні щодо ракет-перехоплювачів до наявних систем ППО "очікується позитив" і після останнього засідання Ради Україна-НАТО лунали запевнення, що у цьому процесі не буде пауз.

"Щодо додаткових систем Patriot ми працюємо. Тут поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", – розповів президент.

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"Ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами. Думаю, як тільки вони будуть в Україні, чого всі очікують, ми з вами будемо це відчувати… у реальному захисті неба", – додав Зеленський.

Він також повідомив, що на зустрічі зі Столтенбергом вони обговорювали ідею генсека про спецфонд НАТО на 100 млрд євро для підтримки України.

Нагадаємо, Іспанія на останньому засіданні формату "Рамштайн" підтвердила плани відправити Україні ракети до Patriot.

Бельгія пообіцяла 200 млн євро на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України.