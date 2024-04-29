Як Трампа переконали підтримати допомогу Україні і які висновки має зробити Київ

"Я вважаю, що надання Україні летальної військової допомоги зараз – украй важливе", – заявив напередодні вирішального голосування спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Скажу прямо: краще я відправлю в Україну кулі, ніж американських військових", – додав він.

Цій заяві передувала ще більш сенсаційна заява експрезидента Дональда Трампа про згоду на схвалення пакета допомоги Україні.

Про те, завдяки чому вдалося змінити позицію Дональда Трампа та Майка Джонсона щодо пакету допомоги Україні, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Хто "змусив" Трампа дати зброю Україні? Розповідаємо про причини змін в еліті республіканців. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

Майк Джонсон випадково опинився на посаді спікера. Він не мав значного досвіду партійної роботи, як його попередник Кевін Маккарті. Але він відкрито висловлював підтримку Дональду Трампу й ставав на бік крайніх правих республіканців, які критикували допомогу Україні, що дозволило йому заручитись їхньою підтримкою.

В оточенні Майка Джонсона кажуть: він чудово усвідомлював і усвідомлює критичність підтримки України.

Але чому він все ж вирішив внести на голосування пакет із допомогою Києву?

Одним із поворотних моментів у зміні позиції Джонсона інсайдери називають зустріч в кабінеті президента в лютому 2024 року, куди були запрошені партійні лідери Конгресу. Хоча до видимих зрушень вона не привела, саме тоді спікер вказав на готовність вести переговори стосовно допомоги Україні.

Зусилля Білого дому супроводжувалися численними брифінгами, які для Джонсона проводили топпосадовці Пентагону й Центрального розвідувального управління. На одному з останніх, наприкінці березня, ситуацію в Україні описував особисто директор ЦРУ Вільям Бернс.

Окрім розвідки, свою роль зіграла й релігійність Джонсона. Саме на цей особистий аспект його життя спрямовували зусилля проукраїнські активісти у США.

Ця історія не була б повною, якби в ній не фігурувало ім’я Дональда Трампа, який має вплив на Республіканську партію.

Що привело до зміни позиції Трампа стосовно допомоги Києву?

Це стало результатом численних переговорів республіканців, іноземних гостей (від колишніх британських прем'єрів Бориса Джонсона та Девіда Кемерона до чинного президента Польщі Анджея Дуди) та дрібки креативу.

Республіканці зробили так, аби Трамп представив ідею про надання фінансової допомоги Україні в кредит як власну. Адже така хитрість суттєво збільшила шанси на підтримку українського пакета в Конгресі.

Інший напрямок зусиль у переконанні експрезидента США стосувався його ж ідеї про мир "за 24 години" й мав досить просту логіку: якщо Росія захопить Україну, Трамп у разі повернення в Білий дім не зможе домовитись ні про яке припинення війни. Бо Москва завершить війну на своїх умовах.

Цей аргумент, зокрема, доніс Трампу Майк Джонсон під час особистої зустрічі в Мар-а-Лаго на початку квітня.

Саме тоді експрезидент США публічно дав зелене світло спікеру Палати представників вносити свою пропозицію щодо підтримки Києва.

Отже, ухвалення останнього пакета допомоги Україні у США стало наслідком збігу цілої низки обставин.

На жаль, така ситуативність не є запорукою того, що двопартійна та двопалатна підтримка України збережеться. З іншого боку, можливо, такий ситуативний підхід – і справді найкраща стратегія роботи з Дональдом Трампом, який має всі шанси на повернення в Білий дім?

На щастя, близькі союзники України вже мають успішний досвід комунікації з Трампом.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Хто "змусив" Трампа дати зброю Україні? Розповідаємо про причини змін в еліті республіканців.