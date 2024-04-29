У Боснії висунули перше звинувачення за заперечення геноциду у Сребрениці

Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула обвинувачення проти голови проросійської асоціації "Східна альтернатива" Воїна Павловича за розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та нетерпимості та заперечення скоєння геноциду в Сребрениці через героїзацію Ратко Младича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у червні та липні 2023 році обвинувачений схвалював і намагався виправдати злочин геноциду, організувавши мітинг, розповсюджуючи агітаційні плакати та виступивши на публічних зборах.

Обвинувачення було направлено на підтвердження до суду БіГ, який його підтвердив.

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Нагадаємо, що у липні 2021 року колишній високий представник міжнародної спільноти в БіГ Валентин Інцко вніс поправки до Кримінального кодексу Боснії і Герцеговини, які криміналізували заперечення воєнних злочинів, які визнані судом.

Раніше парламент Республіки Сербської схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року, коли боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман.

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