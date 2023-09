Миссия ЕС усилила патрулирование на границе Армении и Азербайджана

Миссия ЕС в Армении (EUMA) усилила свои патрули на армянско-азербайджанской границе.

Об этом говорится в сообщении миссии 21 сентября утром в Twitter, пишет "Европейская правда".

"EUMA усилила патрулирование на армянско-азербайджанской границе и линии соприкосновения, в том числе вблизи села Сотк, чтобы сообщать о любом развитии событий в военной сфере и сфере безопасности на местах", – говорится в сообщении.

🇪🇺#EUMA reinforced patrols at the 🇦🇲Armenian-🇦🇿Azerbaijani border areas & line of confrontation, also near #Sotk village, to report on any military & security developments on the ground



🛡️We reiterate our commitment to the mandate and to contributing to stabilising the situation pic.twitter.com/NsWxDNxfhm