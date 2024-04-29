Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО і пояснив, чого варто від нього чекати

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу у Вашингтоні, але зазначив, що для запрошення України в НАТО необхідна згода всіх його членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з Зеленським у Києві.

Столтенберг розповів, що обговорював із Зеленським підготовку до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я з нетерпінням очікую зустрічі з вами на саміті у Вашингтоні", – сказав він.

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Столтенберг наголосив, що місце України – в НАТО, і одного дня вона стане його членом.

Однак він зазначив, що не варто розраховувати, що Україна отримає запрошення в Альянс у Вашингтоні.

"Союзники дійсно вірять, що заслужене місце України – у НАТО. Щоб ухвалити це рішення, нам потрібна згода всіх союзників, нам потрібен консенсус, а не більшість, тобто треба згода всіх 32 членів.

І я не очікую, що ми матимемо таку згоду до саміту у липні. Але я вважаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну ще ближче до членства і хочемо якнайскоріше того дня, коли Україна приєднається до нас як повноправний член", – заявив Столтенберг.

За його словами, водночас триває робота для забезпечення взаємосумісності України і НАТО, відповідності стандартам Альянсу, щоб одного дня, коли "будуть виконані політичні умови, Україна могла стати членом негайно".

Раніше повідомлялося, що США та Німеччина є ключовими союзниками у НАТО, які не готові на такий формат запрошення України в Альянс, який дав би юридично зобов'язальний характер і створив визначеність щодо майбутнього вступу України у НАТО.

Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі бачать "конкретні кроки" української влади у впровадженні адаптованої Річної національної програми (аРНП) – плану реформ на 2024 рік, покликаного наблизити Київ до членства в НАТО.

Нагадаємо, що адаптована Річна національна програма стала інструментом оцінки з боку НАТО прогресу на шляху України до членства за підсумками саміту у Вільнюсі в липні 2023 року. Тоді Альянс вирішив скасувати один із проміжних етапів на цьому шляху – надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).