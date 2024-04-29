Стефанчук обговорив з делегацією польських депутатів підтримку України, зокрема на шляху в ЄС і НАТО

До України прибула делегація польського парламенту, члени групи дружби між Україною і Польщею.

Про переговори з ними повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі Стефанчук наголосив на важливості продовження військової підтримки України, зазначивши, що Київ нагально потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних атак РФ.

"Також обговорили шлях України до Європейського Союзу та НАТО. Подякував представникам Сенату та Сейму Польщі за потужну парламентську адвокацію цього треку", – розповів голова ВР.

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Він висловив очікування на результативне для України проведення Вашингтонського саміту.

"Водночас наголосив, що санкційний тиск на Росію має продовжуватись, насамперед – для унеможливлення подальшого використання РФ своєї військової машини", – додав Стефанчук.

Окрім того, на зустрічі йшлося про реалізацію Так званої "формули миру" президента Володимира Зеленського.

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.