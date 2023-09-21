Ексглаві МЗС Польщі соромно за дії уряду країни стосовно України

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський різко розкритикував дії польської влади стосовно України, зазначивши, що вона підіграє Кремлю.

Сікорський прокоментував останні заяви польської сторони в інтерв’ю Радіо RMF24, пише "Європейська правда".

Колишній глава МЗС Польщі звинуватив польське керівництво і керівну партію у польсько-українській кризі.

"Уряд "Права і справедливості" здає Європейський Союз, здає Україну, яка бореться за своє життя. Це скандально. Мені соромно. У мене просто немає слів, як вони взагалі можуть зазнати невдачі в цьому питанні", – зазначив Сікорський.

19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Через ці слова Польща викликала посла України.

"У мене таке враження, що останнім часом ми частіше звертаємося до українського посла, ніж до російського, що мені не дуже подобається. Це Росія веде агресію проти України, а не Україна", – сказав Радослав Сікорський.

Він зазначив, що розуміє президента Зеленського, який "бореться за життя свого народу проти переважаючих сил агресивної держави, яка також загрожує Польщі".

"Ми повинні мати велику симпатію і співчуття до нього, коли він іноді перегинає. І це не привід для міжнародних з’ясувань, які руйнують репутацію Польщі", – додав польський політик.

Також він прокоментував слова прем’єра країни Матеуша Моравецького, який заявив, що Польща більше не передає зброю Україні.

"Путін чує це і отримує надію, що зможе виграти війну. Навіть якби це було правдою, навіть якби виявилося, що у нас вже є майже порожні склади, якого біса він це говорить?", – дивується євродепутат Радослав Сікорський.

Колишній міністр закордонних справ Польщі пояснює це тим, що керівна партія "Право і справедливість" змагається за голоси з "Конфедерацією" за антиукраїнські голоси, а в середині жовтні у Польщі парламентські вибори.

"Вони [ПіС] повернулися до свого дурного націоналізму, який може дорого коштувати Польщі, тому що єдиним переможцем у цій ситуації буде Путін. Вже Марія Захарова вихваляє президента Дуду, кажучи, що вона ніколи не була з ним настільки згодна, як у тому, що Україна – це країна, що тоне. Кому це служить?" – поставив риторичне питання євродепутат.