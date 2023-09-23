Укр Рус Eng

Величезний зсув ґрунту обвалив шосе у Швеції: туди впали автомобілі

фото
Субота, 23 вересня 2023, 12:52

На південному заході Швеції велика частина автомагістралі обвалилася вночі у результаті зсуву ґрунту, внаслідок якого троє людей були доставлені в лікарню з легкими травмами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aftonbladet.

Зсув ґрунту пошкодив автомагістраль між другим за величиною містом Швеції Гетеборгом і столицею Норвегії Осло, поблизу невеликого містечка Стенунгсунд.

Зсув стався о першій годині ночі в суботу. Загалом уражена площа приблизно 14 тисяч квадратних метрів. 

За даними транспортної адміністрації Швеції, недавній дощ сприяв зсуву.

Зсув зачепив близько десяти транспортних засобів, лісисту місцевість, ділову зону з автозаправною станцією та рестораном швидкого харчування.  Кілька автомобілів і одна вантажівка провалилися в ями та тріщини, спричинені зсувом.

Кільком людям допомогли вийти з транспортних засобів у зоні зсуву за допомогою пожежників і вертольота.

Поліція розпочала розслідування, аби дізнатись, чи могли роботи на сусідньому будівельному майданчику спричинити зсув ґрунту. "Поки неясно, чи є зв'язок з вибуховими роботами на місці та зсувом", – заявили у поліції.

Спеціально навчений персонал і пошукові собаки обстежуватимуть територію. Спеціальні служби не виключають подальших зсувів.

Нагадаємо, на початку серпня у Грузії внаслідок зсуву в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція стихійні лиха