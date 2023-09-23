Величезний зсув ґрунту обвалив шосе у Швеції: туди впали автомобілі

На південному заході Швеції велика частина автомагістралі обвалилася вночі у результаті зсуву ґрунту, внаслідок якого троє людей були доставлені в лікарню з легкими травмами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aftonbladet.

Зсув ґрунту пошкодив автомагістраль між другим за величиною містом Швеції Гетеборгом і столицею Норвегії Осло, поблизу невеликого містечка Стенунгсунд.

Jävla klimataktivister som blockerar hela E6 utanför Stenungsund! pic.twitter.com/xQZsKaFj5o — CAR Sverige (@CARSverige) September 23, 2023

Зсув стався о першій годині ночі в суботу. Загалом уражена площа приблизно 14 тисяч квадратних метрів.

За даними транспортної адміністрації Швеції, недавній дощ сприяв зсуву.

Зсув зачепив близько десяти транспортних засобів, лісисту місцевість, ділову зону з автозаправною станцією та рестораном швидкого харчування. Кілька автомобілів і одна вантажівка провалилися в ями та тріщини, спричинені зсувом.

Fruktansvärd syn i Stenungsund. Tänker på hur många gånger jag, mina föräldrar och syskon passerat där. Kunde varit vi. Men också – att naturen till slut sa ifrån, nu är det nog. pic.twitter.com/9jl6PauAgG — Marcus Lundstedt (@marcuslundstedt) September 23, 2023

Кільком людям допомогли вийти з транспортних засобів у зоні зсуву за допомогою пожежників і вертольота.

Поліція розпочала розслідування, аби дізнатись, чи могли роботи на сусідньому будівельному майданчику спричинити зсув ґрунту. "Поки неясно, чи є зв'язок з вибуховими роботами на місці та зсувом", – заявили у поліції.

Спеціально навчений персонал і пошукові собаки обстежуватимуть територію. Спеціальні служби не виключають подальших зсувів.

Нагадаємо, на початку серпня у Грузії внаслідок зсуву в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною.