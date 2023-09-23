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Огромный оползень обвалил шоссе в Швеции: туда упали автомобили

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Суббота, 23 сентября 2023, 12:52

На юго-западе Швеции большая часть автомагистрали обвалилась ночью в результате оползня, в результате которого три человека были доставлены в больницу с легкими травмами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aftonbladet.

Оползень повредил автомагистраль между вторым по величине городом Швеции Гетеборгом и столицей Норвегии Осло, вблизи небольшого городка Стенунгсунд.

Оползень произошел в час ночи в субботу. В целом поражена площадь примерно 14 тысяч квадратных метров. 

По данным транспортной администрации Швеции, недавний дождь способствовал оползню.

Оползень задел около десяти транспортных средств, лесистую местность, деловую зону с автозаправочной станцией и рестораном быстрого питания.  Несколько автомобилей и один грузовик провалились в ямы и трещины, вызванные оползнем.

Нескольким людям помогли выйти из транспортных средств в зоне оползня с помощью пожарных и вертолета.

Полиция начала расследование, чтобы узнать, могли ли работы на соседней строительной площадке вызвать оползень. "Пока неясно, есть ли связь с взрывными работами на месте и оползнем", – заявили в полиции.

Специально обученный персонал и поисковые собаки будут обследовать территорию. Специальные службы не исключают дальнейших оползней.

Напомним, в начале августа в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.


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Швеция стихийные бедствия