Огромный оползень обвалил шоссе в Швеции: туда упали автомобили
Суббота, 23 сентября 2023, 12:52
На юго-западе Швеции большая часть автомагистрали обвалилась ночью в результате оползня, в результате которого три человека были доставлены в больницу с легкими травмами.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aftonbladet.
Оползень повредил автомагистраль между вторым по величине городом Швеции Гетеборгом и столицей Норвегии Осло, вблизи небольшого городка Стенунгсунд.
Jävla klimataktivister som blockerar hela E6 utanför Stenungsund! pic.twitter.com/xQZsKaFj5o— CAR Sverige (@CARSverige) September 23, 2023
Оползень произошел в час ночи в субботу. В целом поражена площадь примерно 14 тысяч квадратных метров.
По данным транспортной администрации Швеции, недавний дождь способствовал оползню.
Оползень задел около десяти транспортных средств, лесистую местность, деловую зону с автозаправочной станцией и рестораном быстрого питания. Несколько автомобилей и один грузовик провалились в ямы и трещины, вызванные оползнем.
Fruktansvärd syn i Stenungsund. Tänker på hur många gånger jag, mina föräldrar och syskon passerat där. Kunde varit vi. Men också – att naturen till slut sa ifrån, nu är det nog. pic.twitter.com/9jl6PauAgG— Marcus Lundstedt (@marcuslundstedt) September 23, 2023
Нескольким людям помогли выйти из транспортных средств в зоне оползня с помощью пожарных и вертолета.
Полиция начала расследование, чтобы узнать, могли ли работы на соседней строительной площадке вызвать оползень. "Пока неясно, есть ли связь с взрывными работами на месте и оползнем", – заявили в полиции.
Специально обученный персонал и поисковые собаки будут обследовать территорию. Специальные службы не исключают дальнейших оползней.
Напомним, в начале августа в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.