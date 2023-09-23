Огромный оползень обвалил шоссе в Швеции: туда упали автомобили

На юго-западе Швеции большая часть автомагистрали обвалилась ночью в результате оползня, в результате которого три человека были доставлены в больницу с легкими травмами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aftonbladet.

Оползень повредил автомагистраль между вторым по величине городом Швеции Гетеборгом и столицей Норвегии Осло, вблизи небольшого городка Стенунгсунд.

Jävla klimataktivister som blockerar hela E6 utanför Stenungsund! pic.twitter.com/xQZsKaFj5o — CAR Sverige (@CARSverige) September 23, 2023

Оползень произошел в час ночи в субботу. В целом поражена площадь примерно 14 тысяч квадратных метров.

По данным транспортной администрации Швеции, недавний дождь способствовал оползню.

Оползень задел около десяти транспортных средств, лесистую местность, деловую зону с автозаправочной станцией и рестораном быстрого питания. Несколько автомобилей и один грузовик провалились в ямы и трещины, вызванные оползнем.

Fruktansvärd syn i Stenungsund. Tänker på hur många gånger jag, mina föräldrar och syskon passerat där. Kunde varit vi. Men också – att naturen till slut sa ifrån, nu är det nog. pic.twitter.com/9jl6PauAgG — Marcus Lundstedt (@marcuslundstedt) September 23, 2023

Нескольким людям помогли выйти из транспортных средств в зоне оползня с помощью пожарных и вертолета.

Полиция начала расследование, чтобы узнать, могли ли работы на соседней строительной площадке вызвать оползень. "Пока неясно, есть ли связь с взрывными работами на месте и оползнем", – заявили в полиции.

Специально обученный персонал и поисковые собаки будут обследовать территорию. Специальные службы не исключают дальнейших оползней.

Напомним, в начале августа в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.



