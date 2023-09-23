Зеленський у Любліні нагородив поляків та дякував Польщі

Повертаючись з Канади та перебуваючи в Любліні, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди двом громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

Про це у суботу повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

За вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Дуду – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Журналістка TVN Discovery Poland Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтерка вона збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу.

З початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтерка допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Польщі.

Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту.

Також він створив фонд, із якого фінансують закупівлю медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Зеленський подякував народу Польщі "за таких синів і доньок".

"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми", – наголосив глава держави.

Як відомо, в останній час між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою.

У Польщі вкрай різко відреагували на цьоготижневу промову Зеленського в ООН, а в Україні – на останні заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї.

Читайте детальніше про те, які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.