Зеленский в Люблине наградил поляков и благодарил Польшу

Возвращаясь из Канады и находясь в Люблине, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды двум гражданам Польши: журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтёру Дамиану Дуде.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

За весомый личный вклад в поддержание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и укрепление украинско-польского сотрудничества Залевскую награжден орденом княгини Ольги II степени, а Дуду – орденом "За заслуги" III степени.

Журналистка TVN Discovery Poland Бьянка Залевская с 2014 года работала в зоне АТО на Донбассе, где получила тяжелое ранение. Как волонтер она собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпиталы Польши.

Медик-спасатель Дамиан Дуда собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт воинов, раненых на линии фронта.

Также он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.

Зеленский поблагодарил народ Польши "за таких сыновей и дочерей".

"Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вам хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали. Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми", – подчеркнул глава государства.

Как известно, в последнее время между Украиной и Польшей сильно охладели отношения в связи с зерновым кризисом.

В Польше крайне резко отреагировали на речь Зеленского в ООН на этой неделе, а в Украине – на последние заявления президента об тонущей Украине и премьера Польши о поставках оружия.

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