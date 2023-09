Варшава назвала "втручанням у внутрішні справи і вибори" слова Шольца про візовий скандал

Офіційна Варшава обурилася заявами канцлера Німеччини Олафа Шольца, у яких він висловив очікування, що Польща належно відреагує на візовий скандал, та сказав про потребу додаткового контролю за міграцією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що слова німецького канцлера "порушують принципи суверенної рівності країн".

"Компетенції канцлера Німеччини явно не стосуються розгляду справи у Польщі. Заяви з цього приводу вказують на наміри втручання у внутрішні справи польської держави і виборчу кампанію у Польщі. В ім’я наших добрих двосторонніх відносин, закликаю канцлера Німеччини поважати суверенітет Польщі та утриматися від заяв, що шкодять нашим відносинам", – заявив глава МЗС.

