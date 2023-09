Варшава назвала "вмешательством во внутренние дела" слова Шольца о визовом скандале

Официальная Варшава возмутилась заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца, где он выразил ожидания, что Польша должным образом отреагирует на "визовый скандал", и сказал о необходимости дополнительного контроля за миграцией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что слова немецкого канцлера "нарушают принципы суверенного равенства стран".

"Компетенции канцлера Германии явно не касаются продолжающегося процесса в Польше. Заявления по этому поводу указывают на намерения вмешательства во внутренние дела польского государства и избирательную кампанию в Польше. Во имя наших добрых двусторонних отношений, призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздержаться от заявлений, вредящих нашим отношениям", – заявил глава МИД.

