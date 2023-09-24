Шольц хоче посилити контроль на кордоні з Польщею

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про необхідність посилення контролю над нелегальною міграцією і припустив можливість запровадження додаткових заходів.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на мітингу Соціал-демократичної партії Німеччини в Нюрнберзі, повідомляє Welt.

З огляду на ситуацію на кордонах, Шольц хоче роз'яснень щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі.

"Я не хочу, щоб людей пропускали з Польщі, а потім обговорювали нашу політику надання притулку", – сказав канцлер.

За його словами, необхідно зробити так, "щоб той, хто приїжджає до Польщі, реєструвався там і проходив там процедуру надання притулку"

Шольц додав, що, залежно від поточної ситуації, "можливо, доведеться вжити подальших заходів на кордонах, наприклад, на цьому кордоні".

Раніше стало відомо, що польська прокуратура повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.

На тлі скандалу з польського МЗС звільнили співробітника, а також пообіцяли провести аудит.

За даними ЗМІ, на тлі візового скандалу у Польщі Німеччина викликала польського посла.

Детальніше про візовий скандал у Польщі читайте у статті: "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.