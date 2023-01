МАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб запобігти ядерній аварії

Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.

Про це написав у Twitter глава МАГАТЕ Алессандро Россі, повідомляє "Європейська правда".

"Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємось на всіх АЕС країни для надання допомоги у сфері ядерної та фізичної ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to 🇺🇦, where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj