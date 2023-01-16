Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб запобігти ядерній аварії

Понеділок, 16 січня 2023, 15:32

Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.

Про це написав у Twitter глава МАГАТЕ Алессандро Россі, повідомляє "Європейська правда".

"Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємось на всіх АЕС країни для надання допомоги у сфері ядерної та фізичної ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Гроссі цього тижня відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції, а також Чорнобильську АЕС, щоб оголосити про початок місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.

МАГАТЕ вже має постійну присутність у складі до чотирьох експертів на Запорізькій АЕС; крім того, найближчими днями команда з двох експертів також буде розміщена на Хмельницькій АЕС.

Загалом кількість експертів агентства в Україні зросте до 11-12.

Нагадаємо, після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році

"Європейська правда" дізналася, на яких умовах ЄС надасть Києву 18 млрд євро та як надходитиме фінансування від США у новому році...
16 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чехія постала проти проросійського реваншу: що показав перший тур виборів президента

Знаючи про свій високий антирейтинг, Андрей Бабіш спробує виграти другий тур за рахунок компромату та маніпуляцій.
16 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США

Скандал навколо секретних документів став зручною політичною зброєю в руках Республіканської партії. І цілком може вплинути на вибори 2024 року.
13 січня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда