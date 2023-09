Прем'єр Косова звинуватив Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського

Прем’єр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що вилучений в озброєної групи арсенал під час операції у селі Баньска свідчить про пряму підтримку цих бойовиків з боку Сербії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Альбін Курті зазначив, що зброя, вилучена правоохоронцями під час операції після вбивства косовського поліцейського, є серйозною зброєю воєнного призначення.

These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police's anti-terror operation after yesterday's attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe