Прем'єр Косова звинуватив Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського

Прем’єр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що вилучений в озброєної групи арсенал під час операції у селі Баньска свідчить про пряму підтримку цих бойовиків з боку Сербії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Альбін Курті зазначив, що зброя, вилучена правоохоронцями під час операції після вбивства косовського поліцейського, є серйозною зброєю воєнного призначення.

These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police's anti-terror operation after yesterday's attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe — Albin Kurti (@albinkurti) September 25, 2023

"Це не залишає сумнівів: нападники діяли не самостійно, а з державною підтримкою. Сербія має нести повну відповідальність за спонсорування терористичного насильства на території Косова", – заявив він.

У понеділок поліція Косова показала великий арсенал зброї, знайдений під час обшуків у приміщеннях і транспортних засобах.

Фотогалерею опублікувало видання KOHA. Серед знайденого можна бачити широкий спектр піхотинської зброї включно з мінометами й ПТРК.

KOHA

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Детально про останні події читайте у статті Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові