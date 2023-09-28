У НАТО проводять масштабні навчання для запобігання диверсіям на об'єктах під водою

Чотирнадцять країн НАТО випробовують морські дрони, датчики і використання штучного інтелекту під час 12-денних навчань біля узбережжя Португалії, метою яких є запобігання диверсій на об’єктах підводної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час маневрів учасники навчаться виявляти зловмисні дії навколо підводної інфраструктури і після цього передавати цю інформацію урядам і приватним операторам.

В ході навчань учасники також намагались зупинити ворожу сторону, яка намагалась вивести з ладу мережі передачі даних і спричинити хаос на фінансових ринках, використовуючи фінансоване державою комерційне судно, щоб ускладнити виявлення своїх дій.

Датчики на інфраструктурних кабелях виявили, що корабель умовного противника намагається розгорнути безпілотний підводний апарат. Ця інформація була передана до ланцюга командування і управління НАТО. Після підтвердження загрози НАТО відправила комбінацію повітряних, надводних і підводних дронів для перехоплення і супроводу підозрілого судна.

У НАТО заявили, що Росія продовжує наносити на карту кабелі і трубопроводи союзників як можливі майбутні цілі.

Своєю чергою країни-члени Альянсу поспішають розробити технології, які дозволять в режимі реального часу виявляти підозрілу активність поблизу підводних об'єктів критично важливої інфраструктури.

За даними НАТО, підводними кабелями передачі даних щодня здійснюються фінансові операції на суму близько 10 трильйонів доларів США і передається близько 95 відсотків світового інтернет-трафіку.

Нагадаємо, у травні розвідка Північноатлантичного Альянсу вказала на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

У червні НАТО відкрив новий центр із захисту підводних трубопроводів і кабелів на тлі побоювань, що Росія може шпигувати за критичною підводною інфраструктурою західних країн.