В окремих районах Брюсселя заборонили електросамокати через рівень злочинності

Регіональна влада Брюсселя заборонила електросамокати в окремих районах бельгійської столиці після низки випадків стрілянини, пов’язаних із наркоторгівлею.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Міністр-президент Брюсселя Борис Діллієс підписав відповідний наказ у середу. Наказ забороняє їзду та паркування електросамокатів у районах міста, де зосереджений наркобізнес.

Спеціальні правила поширюються на 19 визначених місць, де зосереджена наркоторгівля.

Заборона ґрунтується на висновках, згідно з якими електросамокат використовувався у понад чверті випадків стрілянини, пов’язаних із наркотиками, у період з січня 2025 року по липень 2026 року.

Обмеження поширюються як на електросамокати, що перебувають у приватній власності, так і на орендовані.

Згідно зі списком, опублікованим регіональною владою Брюсселя, до таких зон належать райони навколо двох головних залізничних вокзалів столиці – "Брюссель-Південь" та "Брюссель-Північ".

Нещодавно в Брюсселі було вбито поліцейського, який отримав вогнепальне поранення в голову. Він намагався оглянути припаркований автомобіль, перебуваючи в цивільному одязі.

Прокуратура повідомила, що в салоні автомобіля було виявлено наркотики. На той момент можливий зв’язок між наркотиками та нападом залишався нез’ясованим.

Злочинність, пов’язана з наркотиками, стає дедалі серйознішою проблемою в столиці Бельгії.

Повідомлялося, що в Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

У липні німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

11 серпня писали, що у Парижі посилюють правила руху для користувачів таких транспортних засобів, як електричні самокати, сегвеї та електричні скейтборди, оскільки кількість аварій за участю таких пристроїв у французькій столиці продовжує зростати.