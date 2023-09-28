Шольц назвав "корисними" дії Казахстану щодо санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив зусилля Казахстану щодо запобігання обходу санкцій проти Росії.

Про це він сказав на зустрічі із президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Шольц назвав контрзаходи, вжиті урядом Казахстану, "хорошими і корисними".

Водночас Токаєв заявив, що його країна підтримує санкції, запроваджені Європейським Союзом та іншими західними країнами.

"Німецькій стороні не варто побоюватися, що з нашого боку можуть бути зроблені якісь кроки для того, щоб обійти режим санкцій", – сказав він.

Експорт до Росії з країн Центральної Азії, таких як Казахстан, значно зріс після запровадження санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну. Це викликало підозри, що західні компанії використовують ці країни як канали для продовження торгівлі з Росією.

Казахстан має кордон з Росією протяжністю 7000 кілометрів, що є найдовшим сухопутним кордоном у світі.

Раніше повідомлялося, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.

Останній пакет санкцій ЄС був спрямований на закриття лазівок у вже запроваджених санкціях проти РФ і боротьби з їхнім обходом через треті країни.