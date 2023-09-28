Шольц назвал "полезными" действия Казахстана по санкциям против России

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил усилия Казахстана по предотвращению обхода санкций против России.

Об этом он сказал на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Шольц назвал контрмеры, принятые правительством Казахстана, "хорошими и полезными".

В то же время Токаев заявил, что его страна поддерживает санкции, введенные Европейским Союзом и другими западными странами.

"Немецкой стороне не стоит опасаться, что с нашей стороны могут быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы обойти режим санкций", – сказал он.

Экспорт в Россию из стран Центральной Азии, таких как Казахстан, значительно вырос после введения санкций против Москвы за ее вторжение в Украину. Это вызвало подозрения, что западные компании используют эти страны как каналы для продолжения торговли с Россией.

Казахстан имеет границу с Россией протяженностью 7000 километров, что является самой длинной сухопутной границей в мире.

Ранее сообщалось, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Последний пакет санкций ЕС был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбы с их обходом через третьи страны.