В уряді не думають, що територіальні питання стануть на заваді у процесі вступу України в ЄС

Невирішені територіальні питання ніколи не були перешкодою у процесі євроінтеграції України та не будуть на заваді і надалі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила під час 2nd EU Accession Exchange Forum, організованого центром "Нова Європа".

"Це питання більше стосується того, чи є воля. Якщо є воля – є шлях. Воля є і це підтверджує рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ, і майбутнє рішення про відкриття переговорів про вступ. Це не просто обіцянки", – зазначила вона.

За її словами, випадок України у цьому контексті сам по собі є прецедентом, адже коли було підписано Угоду про асоціацію, Крим вже був анексований, почалася окупація Донецької і Луганської областей. Але Угоду було все одно підписано і вона застосовна для всієї території України в кордонах 1991 року з застереженням щодо регіонів, які не контролюються українським урядом.

"Тому не було жодного моменту, коли ми мали будь-які дискусії на цю тему у контексті вступу України до ЄС", – сказала Стефанішина.

Стефанішина також заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями країн-членів.

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