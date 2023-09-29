В МИД рассказали любознательному Орбану о размере территории Украины

В МИД отреагировали на последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока идет война.

Как передает "Европейская правда", соответствующий комментарий на своей странице в Facebook разместил представитель МИД Олег Николенко.

"Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", – отметил Николенко.

Орбан ранее заявил, что ЕС нужно будет "ответить на очень долгие и сложные вопросы, пока дойдет до момента, когда можно будет принять решение даже о начале переговоров" о вступлении Украины в ЕС.

"Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе осенью, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает... Принимать (в ЕС. – Ред.) страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", – заявил Орбан.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина накануне заявила, что нерешенные территориальные вопросы никогда не были препятствием в процессе евроинтеграции Украины и не будут мешать и в дальнейшем.