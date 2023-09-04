Байден розчарований, що лідер Китаю не відвідає саміт G20

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що він розчарований тим, що президент Китаю Сі Цзіньпін не буде присутній на саміті лідерів G20 в Індії, але додав, що збирається з ним зустрітися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я розчарований... але я збираюся з ним зустрітися", – сказав Байден журналістам, не уточнюючи деталей.

Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня для участі в саміті "Групи двадцяти", після чого вирушить до В'єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини США з країнами Азії.

Сі, швидше за все, пропустить саміт, а прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, як очікується, представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі, повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.

Відповідаючи на запитання, чи з нетерпінням він чекає на свою поїздку, Байден сказав: "Так, чекаю".

"Я хочу трохи більше ... координації. Я думаю, що вони обидві (Індія і В'єтнам) хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", – сказав Байден.

Як повідомлялося, російський президент Владімір Путін не буде особисто присутній на саміті G20 у Нью-Делі. РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

Нагадаємо, державний департамент США вважає продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення війни РФ проти України.