Байден разочарован, что лидер Китая не посетит саммит G20

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что он разочарован тем, что президент Китая Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите лидеров G20 в Индии, но добавил, что собирается "увидеть его".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я разочарован ... но я собираюсь с ним встретиться", – сказал Байден журналистам, не уточняя деталей.

Байден посетит Индию с 7 по 10 сентября для участия в саммите "Группы 20", после чего отправится во Вьетнам, поскольку его администрация стремится укрепить отношения США в Азии.

Си, скорее всего, пропустит саммит, а премьер-министр Китая Ли Цянь, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече в Нью-Дели, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.

Отвечая на вопрос, с нетерпением ли он ждет своей поездки, Байден сказал: "Да, жду".

"Я хочу немного больше ... координации. Я думаю, что они обе (Индия и Вьетнам) хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", – сказал Байден.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 в Дели. РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, государственный департамент США считает продуктивным то, что Китай участвовал во встрече в Саудовской Аравии о прекращении войны РФ против Украины.