У Держдепі підвели підсумки зустрічі у Саудівській Аравії

Державний департамент США вважає продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення війни РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів речник Держдепу Меттью Міллер.

За його словами, США "вважають продуктивним те, що Китай брав участь" у зустрічі у Джидді, додавши, що не говоритиме про її деталі, оскільки "це була приватна зустріч".

"Тому ми вважаємо, що для будь-якої країни продуктивно приїхати і почути безпосередньо від України про проблеми, які вона має. Ми вважаємо продуктивним те, що Китай це зробив", – наголосив Міллер.

Він також додав, що "мирні переговори з Росією зараз не ведуться, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах", але якщо вони коли-небудь відбудуться, "саме Україна буде лідером з неросійського боку".

"Тому ми продовжимо працювати над тим, щоб переконати якомога більше країн у світі, що коли ця війна закінчиться, вона повинна закінчитися з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету", – резюмував Міллер.

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни