Британська розвідка розповіла про хакерські атаки РФ проти українських військових

Розвідка Великої Британії заявила, що Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості для підтримки вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії від 4 вересня.

У відомстві нагадали, що 31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC) разом з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, які використовують українські військові.

Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувала російська група кіберзагроз, відома як Sandworm. Раніше NCSC пов'язував Sandworm з Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також збір і вилучення даних з них. Це включає націленість на додатки, які використовують українські військові.

"Дуже ймовірно, що Infamous Chisel використовули з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє, що Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості для підтримки вторгнення в Україну", – йдеться в огляді.

Раніше британська влада попередила про ризики використання чатботів, керованих штучним інтелектом, стверджуючи, що їх можна обманом змусити виконувати шкідливі завдання.

У попередньому розвідувальному огляді Міноборони Британії йшлося, що Росія з кінця червня звертається до громадян сусідніх країн та мігрантів з Центральної Азії, що завербувати їх для участі у бойових діях в Україні.