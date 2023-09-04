Британская разведка рассказала о хакерских атаках РФ против украинских военных

Разведка Великобритании заявила, что Россия продолжает использовать кибернетические возможности для поддержки вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 4 сентября.

В ведомстве напомнили, что 31 августа 2023 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства Android, используемые украинскими военными.

Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось российской группой киберугроз, известной как Sandworm. Ранее NCSC связывал Sandworm с Главным центром специальных технологий Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также сбор и извлечение данных с них. Это включает в себя нацеленность на приложения, используемые украинскими военными.

"Очень вероятно, что Infamous Chisel использовался с целью кражи конфиденциальный военной информации. Эта деятельность демонстрирует, что Россия продолжает использовать кибернетические возможности для поддержки вторжения в Украину", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, британские власти предупреждают о рисках использования чатботов, управляемых искусственным интеллектом, утверждая, что их можно обманом заставить выполнять вредные задачи.

В предыдущем разведывательном обзоре Минобороны Британии говорилось, что Россия с конца июня обращается к гражданам соседних стран и мигрантам из Центральной Азии, чтобы завербовать их для участия в боевых действиях в Украине.