Ердоган не переконав Путіна повернутись до "зернової угоди"

Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Про це глава Кремля сказав на спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі, повідомляє "Європейська правда".

Для повернення Росії до "зернової угоди" Путін вимагає виконання поставлених раніше вимог.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", – сказав російський президент.

Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".

Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.