Кулеба: Україна і Туреччина поділяють підходи до відновлення "зернової угоди"

Міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан під час переговорів у п’ятницю обговорили, серед іншого, відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Про це вони заявили на спільній пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Кулеба, відновлення так званої зернової угоди було "однією з ключових тем" його переговорів із турецьким візаві.

"У нас тут підхід спільний: ми працюємо, докладаємо всіх зусиль, щоб відновити функціонування цієї ініціативи", – підкреслив голова українського МЗС.

Також, додав Кулеба, із Фіданом він обговорив участь Туреччини у "формулі миру", участь турецьких компаній у відновленні України та тему вступу України в НАТО.

"Туреччина є для нас особливим членом НАТО – і для самого НАТО вона є особливим", – підкреслив міністр.

Своєю чергою голова турецького МЗС зазначив: "Ми продовжуємо докладати зусиль для того, щоб поновити Чорноморську зернову ініціативу з тим, щоб не втратити здобутки минулих місяців. І ми будемо продовжувати діалог із цього питання".

Раніше у ЗМІ з'являлись повідомлення про нібито підготовку Туреччиною та Росією нової домовленості про експорт російського зерна, невигідної Україні.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Дивіться блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".