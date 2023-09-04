Путін погодився на переговори з Ердоганом про відновлення "зернової угоди"

На початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Обох президентів, як повідомляє "Європейська правда", цитує агентство Reuters.

Ердоган заявив, що питання зернового коридору з України є найважливішим на його переговорах з російським колегою.

"Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та Росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки", – наголосив Ердоган, який заохочує Росію повернутись до зернової ініціативи.

Водночас Путін заявив Ердогану, що РФ відкрита до обговорення Чорноморської зернової угоди.

"Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про "зернову угоду". Ми відкриті до переговорів з цього питання", – додав президент Росії.

Раніше повідомлялося, що Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним. В адміністрації президента Туреччини заявили, що під час зустрічі Ердоган обговорить з лідером РФ "поточні регіональні і глобальні питання, як і турецько-російські відносини".

Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".

Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.