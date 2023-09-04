WSJ: Захід відправив посланців до ОАЕ через продовження торгівлі з РФ

США, Велика Британія та Євросоюз планують цього тижня спільно натиснути на Об'єднані Арабські Емірати з вимогою припинити постачання до РФ товарів, які допомагають Москві в її загарбницькій війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських посадовців.

За інформацією видання, офіційні особи з Вашингтона та європейських столиць відвідують ОАЕ в рамках колективних глобальних зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити потрапляння до Росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Американські та європейські посадовці розповіли, що вони дедалі більше стурбовані тим, що все більше товарів західного виробництва потрапляє до РФ через ОАЕ.

За словами неназваного представника Держдепу США, посадовці звертаються за допомогою до всіх країн, які використовують для того, щоб обходити експортний контроль і перенаправляти заборонені товари кінцевим споживачам у Росії.

У матеріалі йдеться, що посланці США, Великої Британії та ЄС спільно та окремо також відвідали такі країни, як Туреччина і Казахстан, щоб чинити тиск на ці країни з метою запобігти потраплянню західної продукції подвійного призначення на поле бою в Україні.

Згідно з даними про російську торгівлю, які зібрала Київська школа економіки, ОАЕ експортували до РФ комп'ютерних компонентів і модулів на 149 млн доларів за перші п'ять місяців цього року, порівняно з 1 млн доларів за аналогічний період минулого року.

Водночас експорт комунікаційного обладнання зріс до 64 млн доларів з нуля за аналогічний період минулого року, а експорт електричного та електронного обладнання збільшився до 20 млн доларів з 1 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.

Китай називають ключовим хабом для реекспорту до Росії підсанкційних товарів.

Останній пакет санкцій ЄС був спрямований на закриття лазівок у вже запроваджених санкціях проти РФ і боротьби з їхнім обходом через треті країни.