WSJ: Запад отправил посланцев в ОАЭ из-за продолжения торговли с РФ

США, Великобритания и Евросоюз планируют на этой неделе совместно надавить на Объединенные Арабские Эмираты с требованием прекратить поставки в РФ товаров, которые помогают Москве в ее захватнической войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По информации издания, официальные лица из Вашингтона и европейских столиц посещают ОАЭ в рамках коллективных глобальных усилий, направленных на то, чтобы не допустить попадания в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Американские и европейские чиновники рассказали, что они все больше обеспокоены тем, что все больше товаров западного производства попадает в РФ через ОАЭ.

По словам неназванного представителя Госдепа США, чиновники обращаются за помощью ко всем странам, которые используются для того, чтобы обходить экспортный контроль и перенаправлять запрещенные товары конечным потребителям в России.

В материале говорится, что посланники США, Великобритании и ЕС совместно и отдельно также посетили такие страны, как Турция и Казахстан, чтобы оказать давление на эти страны с целью предотвратить попадание западной продукции двойного назначения на поле боя.

Согласно данным о российской торговле, которые собрала Киевская школа экономики, ОАЭ экспортировали в РФ компьютерных компонентов и модулей на 149 млн долларов за первые пять месяцев этого года, по сравнению с 1 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

В то же время экспорт коммуникационного оборудования вырос до 64 млн долларов с нуля за аналогичный период прошлого года, а экспорт электрического и электронного оборудования увеличился до 20 млн долларов с 1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Китай называют ключевым хабом для реэкспорта в Россию подсанкционных товаров.

Последний пакет санкций ЕС был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбы с их обходом через третьи страны.