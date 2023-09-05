У Польщі вдалося зупинити спалах "хвороби легіонерів"

Захворюваність на легіонельоз на південному сході Польщі йде на спад: у вівторок було зареєстровано лише один новий випадок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поширення хвороби вдалося зупинити після дезінфекції системи водопостачання хлором.

Органи охорони здоров'я, прокуратура та служба внутрішньої безпеки все ще шукають джерело інфекції. Експерти кажуть, що причиною могла стати тепла вода в рідко використовуваному водопроводі в умовах спекотної погоди.

За даними влади, смертельні випадки внаслідок хвороби фіксували серед людей похилого віку, які також страждали від супутніх захворювань, таких як рак.

Останній смертельний випадок від "хвороби легіонерів" у Польщі був зареєстрований у п'ятницю. Загалом 166 людей були інфіковані.

Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Про спалах легіонельозу у Жешуві стало відомо 25 серпня. Тоді зафіксували понад 100 випадків інфікування.

28 серпня у чотирьох із дев'яти проб води, узятих із водогону Жешува, виявили бактерії легіонели – збудника легіонельозу. Причому у двох із них концентрація бактерій була дуже високою.

Польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожою диверсією спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві.