Ексспівробітника німецької розвідки звинуватили у держзраді через шпигунство на РФ

Заарештованого торік за підозрою у шпигунстві колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини звинуватили у державній зраді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральна прокуратура висунула звинувачення проти Карстена Л. і його ймовірного помічника Артура Е. в Апеляційному суді Берліна.

Обох чоловіків звинувачують у державній зраді в особливо тяжкому випадку.

У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його спільника Артура Е. арештували в січні. Він виконував кур’єрську роботу між співробітником розвідки і російськими спецслужбами.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.