Президент США Дональд Трамп заявив у четвер після переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та господарем Кремля Владіміром Путіним, що досягти взаємної угоди щодо обмеження ядерної зброї буде важко, але він продовжуватиме працювати над цим.

Про це американський президент сказав у телефонній розмові з агентством Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Трамп заявив, що Сі поділяє його погляди щодо концепції обмеження ядерної зброї, "але водночас дуже важко комусь сказати: „У нас є 4 000 одиниць ядерної зброї, ми відмовимося від половини". Це важко зробити".

"Мені подобається сама ідея, але з точки зору суто переговорного процесу це дуже складна задача для мене як президента", – сказав він.

Він додав, що й надалі порушуватиме це питання, "бо це потрібно робити, але психологічно це важко".

У спільній заяві за підсумками переговорів зазначено, що лідери "ще раз підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід вести", а також що вони "проводитимуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання розповсюдженню ядерної зброї".

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

Зокрема, на зустрічі Сі Цзіньпін запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.

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