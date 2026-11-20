Британія проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Ірану та КНДР
Очільник Командування кібер– та спецоперацій Збройних сил Великої Британії Роб Магован вперше визнав, що Лондон проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.
Про це він сказав у коментарі Sky News, передає "Європейська правда".
Магован зазначив, що кіберризик, якому піддається Британія, є "значним", але попередив – британські кібервійська відповідатимуть на "загрозу загрозою".
На запитання, чи проводить Командування кібероперацій наступальні операції, він відповів: "Безумовно – і ми чітко про це заявляли".
Щодо того, проти кого спрямовані ці місії, генерал зазначив: "У світі існує ціла низка загроз, і ми чітко заявляли, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея становлять загрозу для нашого способу життя і проводять операції у кіберпросторі".
"Їм має бути абсолютно зрозуміло, що проведення операцій у кіберпросторі обійдеться їм дорого – саме в цьому полягає завдання наших кібервійськ", – додав Магован.
Британські кібервійська, створені у 2020 році, зосереджені на проведенні наступальних місій, однак сфера їхньої діяльності є суворо засекреченою.
"Ми дійсно маємо можливість, завдяки аналізу комп’ютерних мереж, зрозуміти архітектуру супротивника, його мережу та забезпечити досягнення результату всередині цієї мережі", – сказав посадовець.
На запитання, чи означає це, що Велика Британія перебуває у стані кібервійни з такими державами, як Росія, Іран і навіть Китай, він відповів, що йдеться про "гібридні дії".
"Я б не сказав, що ми перебуваємо у стані війни, але й миру теж немає. Ми перебуваємо в цій гібридній зоні, цій "сірій зоні", нижче порогу конфлікту, як ми кажемо... але ми не повинні сумніватися, що існує значна загроза, ми бачимо, як вона проявляється щодня", – заявив голова Командування кібер– та спеціальних операцій.
Магован зазначив, що його підрозділи досягають успіхів у наступальних операціях, хоча він не зміг розкрити подробиць.
На запитання, чи має він якесь послання для супротивників Великої Британії, генерал відповів: "Якщо ви збираєтеся діяти в кіберпросторі, то вам доведеться зіткнутися з нами. Ви зустрінете цю загрозу загрозою, а на свою загрозу отримаєте відповідь від нас".
Нещодавно Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) попередив, що країна має бути готовою до кібератак на її критично важливу інфраструктуру з використанням штучного інтелекту протягом наступних двох років.
У вересні голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.
Нагадаємо, 13 листопада німецький Бундестаг проголосував за комплексну реформу розвідувальних служб, яка розширює їхні повноваження – відомства отримають право на активну боротьбу зі зловмисниками.