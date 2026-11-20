Очільник Командування кібер– та спецоперацій Збройних сил Великої Британії Роб Магован вперше визнав, що Лондон проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Про це він сказав у коментарі Sky News, передає "Європейська правда".

Магован зазначив, що кіберризик, якому піддається Британія, є "значним", але попередив – британські кібервійська відповідатимуть на "загрозу загрозою".

На запитання, чи проводить Командування кібероперацій наступальні операції, він відповів: "Безумовно – і ми чітко про це заявляли".

Щодо того, проти кого спрямовані ці місії, генерал зазначив: "У світі існує ціла низка загроз, і ми чітко заявляли, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея становлять загрозу для нашого способу життя і проводять операції у кіберпросторі".

"Їм має бути абсолютно зрозуміло, що проведення операцій у кіберпросторі обійдеться їм дорого – саме в цьому полягає завдання наших кібервійськ", – додав Магован.

Британські кібервійська, створені у 2020 році, зосереджені на проведенні наступальних місій, однак сфера їхньої діяльності є суворо засекреченою.

"Ми дійсно маємо можливість, завдяки аналізу комп’ютерних мереж, зрозуміти архітектуру супротивника, його мережу та забезпечити досягнення результату всередині цієї мережі", – сказав посадовець.

На запитання, чи означає це, що Велика Британія перебуває у стані кібервійни з такими державами, як Росія, Іран і навіть Китай, він відповів, що йдеться про "гібридні дії".

"Я б не сказав, що ми перебуваємо у стані війни, але й миру теж немає. Ми перебуваємо в цій гібридній зоні, цій "сірій зоні", нижче порогу конфлікту, як ми кажемо... але ми не повинні сумніватися, що існує значна загроза, ми бачимо, як вона проявляється щодня", – заявив голова Командування кібер– та спеціальних операцій.

Магован зазначив, що його підрозділи досягають успіхів у наступальних операціях, хоча він не зміг розкрити подробиць.

На запитання, чи має він якесь послання для супротивників Великої Британії, генерал відповів: "Якщо ви збираєтеся діяти в кіберпросторі, то вам доведеться зіткнутися з нами. Ви зустрінете цю загрозу загрозою, а на свою загрозу отримаєте відповідь від нас".

Нещодавно Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) попередив, що країна має бути готовою до кібератак на її критично важливу інфраструктуру з використанням штучного інтелекту протягом наступних двох років.

У вересні голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.

Нагадаємо, 13 листопада німецький Бундестаг проголосував за комплексну реформу розвідувальних служб, яка розширює їхні повноваження – відомства отримають право на активну боротьбу зі зловмисниками.