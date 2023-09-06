Парламент Британії голосуватиме за визнання групи Вагнера терористичною організацією

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що російська приватна військова компанія "Вагнер" буде оголошена терористичною організацією в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У середу на розгляд парламенту Британії буде винесено проєкт указу про заборону, який зробить незаконним членство в російському угрупованні або його підтримку у Великій Британії.

Певні злочини, пов'язані із забороною, можуть каратися позбавленням волі на строк до 14 років.

Згідно з указом, активи групи Вагнера можуть бути віднесені до категорії терористичного майна і конфісковані.

Угруповання, яке очолював Євгеній Пригожин до його загибелі в авіакатастрофі минулого місяця, відіграло помітну роль у російському вторгненні в Україну.

Вона також брала активну участь у конфліктах у Сирії, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що при прийнятті рішення про заборону організації враховувало характер і масштаби її діяльності, а також загрозу, яку вона становить для громадян Великої Британії за кордоном.

"Вагнер" – це насильницька і деструктивна організація, яка діє як військовий інструмент Росії Владіміра Путіна за кордоном. Поки путінський режим вирішує, що робити з монстром, якого він створив, постійна дестабілізаційна діяльність "Вагнера" лише продовжує слугувати політичним цілям Кремля", – заявила глава МВС Британії Суелла Браверман.

"Вони – терористи, просто і ясно – і цей указ про заборону чітко прописує це в британському законодавстві", – наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що розвідувальні джерела у Великій Британії та Україні називають імовірним причетним до організації загибелі Євгенія Пригожина Андрея Авер’янова – керівника підрозділу, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів "Новічком" у Солсбері.

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.