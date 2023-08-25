ЗМІ: За ймовірним убивством Пригожина може стояти причетний до отруєння Скрипалів

Розвідувальні джерела у Великій Британії та Україні називають імовірним причетним до організації смерті Євгенія Пригожина Андрея Авер’янова – керівника підрозділу, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів "Новічком" у Солсбері.

Про це йдеться в публікації британського порталу i, повідомляє "Європейська правда".

Ім’я Авер’янова – не єдине, яке обговорюють західні розвідки у зв’язку з імовірною смертю ватажка терористів Вагнера, але його підозрюють, серед іншого, через причетність до витіснення Пригожина з Африки.

Два джерела в британській розвідці – колишнє й нинішнє – сказали i, що Авер’янов керував операцією із заміною "вагнерівців" у країнах Африки на 20 тисяч російських військових та мав "давні неприязні відносини" з Пригожиним.

Співрозмовник видання в розвідці України також зазначив, що українські спецслужби перевіряють версію про причетність Авер’янова до вибуху на літаку, де, ймовірно, був Пригожин.

Андрей Авер'янов очолює підрозділ 29155 Головного управління російського Генштабу (ГРУ) – російської військової розвідки. За даними New York Times і Bellingcat, саме цей підрозділ пов'язаний із численними вбивствами, зокрема отруєнням колишнього російського шпигуна Сергея Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

Цей же підрозділ фігурує у розслідуванні підриву складу боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році, замахом на вбивство болгарського торговця зброєю в 2015 році, кампанії з дестабілізації в Молдові, невдалої спроби перевороту в Чорногорії у 2016 році.

У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.