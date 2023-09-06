Справа про штурм Капітолія: екслідера екстремістського руху Proud Boys посадили на 22 роки

Колишнього лідера праворадикального угруповання Proud Boys Енріке Тарріо у вівторок засудили до 22 років ув'язнення за участь у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року, що стало найдовшим вироком у цій справі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Тімоті Келлі виніс вирок 39-річному Тарріо з Маямі за його роль у заворушеннях прихильників тодішнього президента Дональда Трампа. Його адвокати заявили, що він подасть апеляцію.

Тарріо був визнаний винним у підривній змові за свою роль у плануванні бунту в Капітолії, який мав на меті перешкодити Конгресу засвідчити перемогу президента Джо Байдена над Трампом на виборах, які, як неправдиво стверджував Трамп, були заплямовані широкомасштабними фальсифікаціями.

Адвокати Тарріо заявили, що його відсутність у Вашингтоні 6 січня, яка стала результатом попереднього розпорядження іншого судді, означає, що він не мав "прямого впливу" на заворушення.

Але при винесенні вироку суддя сказав: "Енріке Тарріо був остаточним лідером цієї змови. Він був головним лідером, головною особою, яка організувала, яка була мотивована революційним завзяттям".

Прокурори заявили, що Тарріо підтримував зв'язок з групою Proud Boys і стежив за їхніми діями.

Прокурори попросили Келлі засудити Тарріо до 33 років за ґратами, заявивши, що він допомагав керувати атакою з Балтімора. Його адвокати просили не більше 15 років.

У вівторок у суді Тарріо заявив, що шкодує про свої дії. "Мені надзвичайно соромно і я розчарований", – сказав він про насильство проти правоохоронців у той день, додавши: "Те, що сталося 6 січня, було національним соромом".

Найжорсткішим у справі досі залишався вирок для Стюарда Рода з ультраправої організації Oath Keepers – 18 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня двох колишніх лідерів руху Proud Boys також засудили до 15 і 17 років в’язниці за їхню роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

На початку серпня 2023 року звинувачення у справі про штурм Капітолія оголосили і самому Дональду Трампу. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; змова з метою порушення прав.

Загалом звинувачення у зв’язку зі штурмом Капітолія висунули понад 1100 особам, 600 з них вже засудили.