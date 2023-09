Блінкен вшанував полеглих захисників України на Берковецькому кладовищі

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікувавши фото з кладовища.

"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", – написав він.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5