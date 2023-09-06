Блінкен вшанував полеглих захисників України на Берковецькому кладовищі
Середа, 6 вересня 2023, 12:45
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікувавши фото з кладовища.
"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", – написав він.
I welcomed @SecBlinken in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023
The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.
This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5
Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.
Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.
За інформацією Reuters, візит держсекретаря в Україну буде дводенним. Очікують, що у його рамках американський дипломат оголосить про нову допомогу для України.