Укр Рус Eng

Блінкен вшанував полеглих захисників України на Берковецькому кладовищі

фото
Середа, 6 вересня 2023, 12:45

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікувавши фото з кладовища. 

"Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити", – написав він. 

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки. 

За інформацією Reuters, візит держсекретаря в Україну буде дводенним. Очікують, що у його рамках американський дипломат оголосить про нову допомогу для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ Кулеба