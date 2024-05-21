У Греції виправдали дев'ятьох єгиптян у справі про смертельну кораблетрощу з мігрантам

Суд міста Каламата, що на півдні Греції, 21 травня виніс виправдальний вирок дев'ятьом громадянам Єгипту, звинуваченим у спричиненні смертельної аварії судна "Адріана" у 2023 році із сотнями мігрантів на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Головуюча суддя Ефтіхія Контарату винесла рішення незабаром після початку суду. Про виправдальний вирок просила прокурор у справі Катерина Ціроні з огляду на те, що "Адріана" затонула за межами територіальних вод Греції.

Рішення зустріли оплесками у судовій залі. Тепер, як очікується, дев'ятьох єгиптян випустять з-під варти в середу, 22 травня, після завершення процесуальних процедур.

Реклама:

Один із адвокатів захисту Дімітріс Чуліс сказав, що грецьке правосуддя тепер має звернути увагу на те, як саме затонула "Адріана", і поклав відповідальність за аварію на берегову охорону Греції та міграційну політику Європейського Союзу.

Риболовецький траулер "Адріана", який прямував із Лівії до Італії, потонув у червні 2023 року. На ньому, як вважається, перебували понад 500 мігрантів. З них урятували 104, ще 82 тіла знайшли пізніше.

Дев'ятьох єгиптян – екіпаж "Адріани" – звинувачували у спричиненні кораблетрощі, за що їм загрожувало довічне ув'язнення. Справу критикували міжнародні правозахисні групи, які вказували, що Греція ще не розслідувала дії своєї берегової охорони та вела паралельний процес у військово-морському суді.

Греція лежить на одному з найпопулярніших маршрутів до Європейського Союзу для людей, які тікають від війни і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Багато з них переправляються на східні острови Егейського моря з сусіднього турецького узбережжя, інші намагаються оминути Грецію та прямують з Північної Африки до Італії довшим і більш небезпечним середземноморським маршрутом.