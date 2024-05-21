Рейс із Корсики до Парижа аварійно сів на півдорозі через проблему з мотором

Авіарейс із французької Корсики до Парижа змушений був приземлитися на півдорозі через проблему з мотором.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Випадок стався у понеділок 20 травня з рейсом Air Corsica, що прямував з адміністративного центру Корсики Аяччо до аеропорту Орлі під Парижем.

На половині шляху літак перервав політ і сів в аеропорту Ліона.

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L’ultime Airbus A320neo d’Air Corsica F-HXKC a connu un problème technique aujourd’hui. Au moteur semble t-il. L’avion a du atterrir à Lyon au lieu d’Orly. Un immense respect aux pilotes XK qui ont su gérer cette situation. On espère que ce n’est pas trop grave pour F-HXKC. pic.twitter.com/7HJk3LR9Hy — Corsica Aero (@CorsicaAero) May 20, 2024

"Рейс Аяччо-Орлі XK776 о 19:05 20 травня зіткнувся з падінням тиску масла в одному з моторів. У зв’язку з інцидентом екіпаж виконав відключення мотора згідно з технічною процедурою виробника і безпечно спрямував літак до найближчого аеропорту", – повідомила компанія у коментарі Le Figaro.

Пасажирів довезли до кінцевого пункту призначення автобусами, із затримкою на багато годин. Зворотний рейс на Корсику, який мав виконати цей самий літак, скасували, а пасажирам з нього запропонували летіти у вівторок.

Air Corsica перепросила за ці незручності, зазначивши, що йдеться про дуже рідкісний та непередбачуваний інцидент. Там також зазначили, що літак був зовсім новим і почав виконувати рейси 30 квітня, можливі причини проблеми будуть з’ясовувати з виробником Airbus.

У квітні повідомляли про "дивний" випадок з рейсом з Парижа до Ніцци: невдовзі перед прибуттям він розвернувся і полетів назад через "технічні проблеми".

На початку квітня рейсу з Німеччини до США довелось розвернутись назад через несправність туалетів.