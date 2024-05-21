Глава МЗС України Дмитро Кулеба наполягає, що Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території РФ, оскільки це допоможе швидше наблизити завершення війни.

Про це Кулеба сказав на брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зробив свою заяву на тлі активних дискусій останнім часом про те, чи повинна Україна мати право вдаряти по російській території зброєю партнерів.

Глава МЗС наголосив, що удари України по цілях на території Росії є абсолютно виправдані, оскільки це "та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування".

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"Якщо хтось вважає, що ми маємо бути у слабкій позиції і сидіти-чекати, поки смерть прийде за нами, то не дочекаєтесь – ні нашої смерті, ні нашої слабкості.

Краще бути на боці України, тому що чим більше ми зможемо знищити військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України", – сказав міністр.

Кулеба також розповів про прохання Києва до союзників збивати російські ракети зі своєї території та зазначив, що якщо вони не хочуть цього робити – є альтернатива.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Глава МЗС Литви виступив на підтримку такого дозволу для України.