Кулеба запропонував партнерам альтернативу збиттю ракет РФ над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прохання Києва до союзників збивати російські ракети зі своєї території та зазначив, що якщо вони не хочуть цього робити – є альтернатива.

Про це Кулеба сказав на брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба сказав, що Україна просить партнерів перехоплювати російські ракети над українською територією.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морально аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорять про те, що такі дії були б ескалацією, – маніпулюють", – заявив міністр.

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"Ми вже багато разів чули аргумент про необхідність уникнення ескалації, але за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація. Тому перше – ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети… перехоплювалися би з території країн наших партнерів", – додав Кулеба.

Як він зауважив, якщо партнери відмовляються збивати російські ракети, то цьому є альтернатива.

"Просто надайте тоді, якщо ви не хочете зробити це, всі необхідні для цього засоби. Ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО, бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України – це і є позиція умиротворення агресора", – зауважив міністр.

Президент Володимир Зеленський напередодні в інтерв’ю Reuters наполіг, що держави НАТО могли би збивати російські ракети над Україною.

Раніше президент висловлював нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.