Блінкен прибув до України з дводенним візитом, привіз $1 млрд

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України триватиме два дні, очікують, що у його рамках американський дипломат оголосить про нову допомогу для нашої країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на представника Держдепу.

Під час свого дводенного візиту, під час якого Блінкен зупиниться на ніч в Україні вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, він, ймовірно, оголосить про новий пакет американської допомоги на суму понад 1 мільярд доларів, заявив високопосадовець Державного департаменту на брифінгу для журналістів, присвяченому цій поїздці.

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Очікують, що Блінкен, який є першим високопосадовцем США, який відвідає Київ після початку українського контрнаступу, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства, сказав співрозмовник журналістів.

Американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику України і минулого тижня заявили, що спостерігали помітний прогрес української армії за попередні 72 години наступу на південному сході.

Вашингтон хотів би обговорити з українцями хід наступу, оцінити потреби на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України напередодні зимових місяців, сказав посадовець, який говорив на умовах анонімності.

"Я думаю, що найважливіше, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців. Ми хочемо побачити, почути, як вони мають намір рухатися вперед у найближчі тижні", – сказав посадовець.

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.