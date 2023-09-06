Блінкен перед візитом до Києва поговорив про Україну з главою МЗС Польщі

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау перед візитом американського посадовця до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава польського МЗС.

За словами Рау, вони обговорили американсько-польську співпрацю у стримуванні російського імперіалізму, підтримку України, яка захищається від російської агресії, та посилення потенціалу стримування НАТО на східному фланзі Альянсу.

W związku z podróżą Sekretarza Stanu 🇺🇸 @SecBlinken do Kijowa, przeprowadziłem z nim rozmowę telefoniczną podczas której omówiliśmy bieżące amerykańsko-polskie współdziałanie w powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu, wsparcie dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy… — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) September 6, 2023

"Польсько-американський альянс є основою міцних трансатлантичних відносин", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Польщі.

Вже у Києві держсекретар США заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.