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Блинкен перед визитом в Киев поговорил об Украине с главой МИД Польши

Среда, 6 сентября 2023, 15:16

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау перед визитом американского чиновника в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава польского МИД.

По словам Рау, они обсудили американско-польское сотрудничество в сдерживании российского империализма, поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии, и усиление потенциала сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса.

"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.

Уже в Киеве госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.

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