Блинкен перед визитом в Киев поговорил об Украине с главой МИД Польши
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау перед визитом американского чиновника в Киев.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава польского МИД.
По словам Рау, они обсудили американско-польское сотрудничество в сдерживании российского империализма, поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии, и усиление потенциала сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса.
W związku z podróżą Sekretarza Stanu 🇺🇸 @SecBlinken do Kijowa, przeprowadziłem z nim rozmowę telefoniczną podczas której omówiliśmy bieżące amerykańsko-polskie współdziałanie w powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu, wsparcie dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy…— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) September 6, 2023
"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.
Уже в Киеве госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.
Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.
По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.