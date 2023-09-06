Блинкен перед визитом в Киев поговорил об Украине с главой МИД Польши

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау перед визитом американского чиновника в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава польского МИД.

По словам Рау, они обсудили американско-польское сотрудничество в сдерживании российского империализма, поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии, и усиление потенциала сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса.

W związku z podróżą Sekretarza Stanu 🇺🇸 @SecBlinken do Kijowa, przeprowadziłem z nim rozmowę telefoniczną podczas której omówiliśmy bieżące amerykańsko-polskie współdziałanie w powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu, wsparcie dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy… — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) September 6, 2023

"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.

Уже в Киеве госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.