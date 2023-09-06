Блінкен на зустрічі із Зеленським: Хочу почути вашу оцінку ситуації на полі бою

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Блінкен зазначив, що президент США Джо Байден попросив його приїхати в Україну, щоб "рішуче підтвердити нашу підтримку".

Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/kQ1rpaqR5X — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023

Він підкреслив, що США разом з іншими країнами активізують зусилля для вирішення негайних завдань контрнаступу", а також для довгострокових зусиль на підтримку України.

"Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює", – сказав держсекретар.

Він додав, що Джо Байден також чекає на зустріч із Зеленським в найближчому майбутньому.

Зеленський подякував Блінкену за візит, підкресливши його важливість у час повномасштабної війни.

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці. За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.

Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.