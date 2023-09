Блінкен на зустрічі із Зеленським: Хочу почути вашу оцінку ситуації на полі бою

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Блінкен зазначив, що президент США Джо Байден попросив його приїхати в Україну, щоб "рішуче підтвердити нашу підтримку".

Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/kQ1rpaqR5X