Блінкен на зустрічі із Зеленським: Хочу почути вашу оцінку ситуації на полі бою
Середа, 6 вересня 2023, 21:36
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Блінкен зазначив, що президент США Джо Байден попросив його приїхати в Україну, щоб "рішуче підтвердити нашу підтримку".
Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/kQ1rpaqR5X— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023
Він підкреслив, що США разом з іншими країнами активізують зусилля для вирішення негайних завдань контрнаступу", а також для довгострокових зусиль на підтримку України.
"Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює", – сказав держсекретар.
Він додав, що Джо Байден також чекає на зустріч із Зеленським в найближчому майбутньому.
Зеленський подякував Блінкену за візит, підкресливши його важливість у час повномасштабної війни.
Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці. За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.
Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.