Блинкен на встрече с Зеленским: Хочу услышать вашу оценку ситуации на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Блинкен отметил, что президент США Джо Байден попросил его приехать в Украину, чтобы "решительно подтвердить нашу поддержку".Он подчеркнул, что США вместе с другими странами активизируют усилия для "решения немедленных задач контрнаступления", а также для долгосрочных усилий в поддержку Украины.

Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/kQ1rpaqR5X — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023

"Я знаю, что вы накануне были на передовой, и мы все очень хотим услышать вашу оценку. И, безусловно, мы видим важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что Джо Байден также ждет встречи с Зеленским в ближайшем будущем.

Зеленский поблагодарил Блинкена за визит, подчеркнув его важность во время полномасштабной войны.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.

Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.