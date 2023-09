Блинкен на встрече с Зеленским: Хочу услышать вашу оценку ситуации на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Блинкен отметил, что президент США Джо Байден попросил его приехать в Украину, чтобы "решительно подтвердить нашу поддержку".Он подчеркнул, что США вместе с другими странами активизируют усилия для "решения немедленных задач контрнаступления", а также для долгосрочных усилий в поддержку Украины.

Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/kQ1rpaqR5X